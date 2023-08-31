США обвинили КНР в "экологическом безрассудстве" за реакцию на сброс воды с "Фукусимы-1"

Посол Соединенных Штатов в Японии Рам Эмануэль назвал решение Пекина запретить импорт японских морепродуктов и его усилия по оказанию влияния на другие страны с целью изоляции Токио "в лучшем случае вопиющим"

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Посол США в Японии Рам Эмануэль обвинил Китай в "экологическом безрассудстве", а также развертывании кампании по дезинформации в целях политической выгоды из-за реакции Пекина на начало сброса в Тихий океан очищенной от радиоактивных веществ воды с аварийной японской АЭС "Фукусима-1". Такое мнение он выразил в статье для издания Nikkei.

"В то время как Япония неизменно открыта и восприимчива к наблюдателям из МАГАТЭ и экспертам из других стран Индо-Тихоокеанского региона, Китай развернул кампанию по дезинформации, стремясь добиться политических выгод путем экономического принуждения. Недавнее решение Китая запретить импорт всех японских морепродуктов и его тайные усилия по оказанию влияния на другие страны с целью изоляции Японии в лучшем случае можно называть вопиющими", - считает дипломат.

Согласно его утверждениям, "Китай регулярно проводит сбросы трития как минимум с четырех реакторов" в объемах, в пять раз превышающих тот, который Япония планирует сбросить с "Фукусимы-1". "Это происходит без какой-либо международной научной экспертизы, консультаций или уведомлений. Отсутствие научного подхода бросается в глаза, особенно если сравнивать с работой Японии с МАГАТЭ", - утверждает посол.

"Экологическое безрассудство Китая выходит за пределы его границ. Это самый злостный нарушитель устойчивости морской среды в мире. От Африки до Южной Америки, от островов Тихого океана до Южно-Китайского моря китайские рыболовы незаконным образом истощают мировые рыбные запасы, подрывают продовольственную безопасность других стран и наносят ущерб экологическим системам", - заключил Эмануэль.

Ситуация вокруг "Фукусимы-1"

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее объема - более 1,25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

Энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) 24 августа приступила к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в 5 км от места сброса.

Решение Токио вызвало острую критику со стороны некоторых стран, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. Японские СМИ также сообщали о нескольких инцидентах в Китае, в ходе которых, в частности, расположенные в КНР японские учреждения и школы были закиданы камнями и куриными яйцами. В китайских соцсетях, по данным СМИ Японии, появляются призывы к бойкоту японских товаров и ресторанов, отмечены отказы от направления в Японию туристических групп.