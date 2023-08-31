Трюдо: Канада поддерживает усилия ECOWAS по Нигеру и обеспокоена ситуацией в Габоне

Премьер-министр североамериканского государства и президент Нигерии Болу Тинубу обсудили ситуацию в Габонской Республике, которую сочли "вызывающей озабоченность"

ОТТАВА, 31 августа. /ТАСС/. Власти Канады поддерживают мирные и дипломатические усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) по восстановлению конституционного порядка в Нигере, а также озабочены ситуацией в Габоне. Об этом канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил президенту Нигерии Боле Тинубу в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора.

"Сегодня (30 августа - прим. ТАСС) премьер-министр Джастин Трюдо провел разговор с президентом Болой Тинубу, - говорится в распространенном заявлении пресс-службы главы канадского правительства. - Премьер-министр поблагодарил президента за его уверенное руководство ECOWAS и выразил поддержку со стороны Канады мирным и дипломатическим усилиям блока по восстановлению конституционного порядка в Нигере".

Кроме того, Трюдо и Тинубу обсудили ситуацию в Габоне, которую оба лидера считают "вызывающей озабоченность".

Группа высокопоставленных габонских военных утром 30 августа объявила по национальному телевидению о приходе к власти, среди мятежников - представители Республиканской гвардии, службы безопасности, армии, полиции. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба. Военные заявили, что президент "находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей". Согласно сообщению агентства Reuters, на переходный период военные назначили главой государства командующего Республиканской гвардией Габона генерала Бриса Олиги Нгему.