31 августа, 02:41
Военный переворот в Габоне

США призвали обеспечить безопасность избранного руководства страны в Габоне

В Госдепе выступили против вооруженного захвата власти

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Госдепартамент США призвал мятежников в Габоне обеспечить безопасность избранного руководства страны.

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"США серьезно обеспокоены развитием событий в Габоне. Мы решительно против военного захвата и неконституционной передачи власти. Мы призываем освободить и обеспечить безопасность членов правительства и их семей, а также сохранить гражданские права ответственных за это лиц", - говорится в опубликованном в среду заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера. 

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ГабонСШАВоенный переворот в Габоне
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