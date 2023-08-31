Посол США в Японии посетит Фукусиму и попробует местные морепродукты

Таким образом он хочет поддержать Токио и привлечь внимание к "добросовестной гражданской позиции" страны

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Посол США в Японии Рам Эмануэль в ходе предстоящего в четверг визита в префектуру Фукусима намерен попробовать местные морепродукты, чтобы поддержать Токио, который столкнулся с критикой после начала сброса в океан очищенной от радиации воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом он написал в статье для издания Nikkei Asia.

"Я с нетерпением жду возможности насладиться свежими морепродуктами Фукусимы и приобрести другие продукты, особенно вкусные персики. Я также хочу привлечь внимание к добросовестной гражданской позиции Японии и противопоставить ее безрассудству Китая. Я надеюсь своими глазами увидеть прогресс, достигнутый в Фукусиме, и услышать рассказы жителей о мерах, принятых Японией для обеспечения безопасности и благополучия своего народа. Я не сомневаюсь, что морепродукты, которые я буду есть, и истории, которые я услышу, отразят преданность делу, решимость и достоинство, которые японцы привносят во все свои начинания", - написал дипломат.

В ходе поездки Эмануэль намерен посетить рыбный рынок, провести встречи с местными рыбаками и мэром Фукусимы.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 30 августа обсудил с министрами сброс в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" и попробовал с ними обед, приготовленный только с использованием ингредиентов из одноименной префектуры. Членам кабинета во главе с председателем правительства подали сасими из камбалы, морского окуня и осьминога, выловленных у берегов Фукусима, а также свинину, рис и дыню из этого региона.

Ситуация вокруг "Фукусимы-1"

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее объема - более 1,25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

24 августа 2023 года энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в 5 км от места сброса.

Решение Токио вызвало острую критику со стороны некоторых стран, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. Японские СМИ также сообщали об инцидентах в Китае, в ходе которых, в частности, расположенные в КНР японские учреждения и школы были закиданы камнями и куриными яйцами. В китайских соцсетях, по данным СМИ Японии, появляются призывы к бойкоту японских товаров и ресторанов, отмечены отказы от направления в Японию туристических групп.