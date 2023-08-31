В Чили установят судьбы пропавших в годы диктатуры Пиночета

Сейчас есть информация только о 307 из 1 469 пропавших, следует из данных властей

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 августа. /ТАСС/. Президент Чили Габриэль Борич в среду объявил о запуске национальной программы по установлению судьбы пропавших в годы диктатуры генерала Аугусто Пиночета.

"Эта государственная политика будет постоянной, и с ее помощью мы как государство, а не только как правительство берем на себя обязательство сделать все от нас зависящее <...>, чтобы прояснить обстоятельства исчезновения и/или смерти и установить окончательную судьбу наших соотечественников, которые стали жертвами насильственного исчезновения", - сказал глава государства на церемонии, которая транслировалась на странице администрации президента в соцсети X (ранее Twitter).

По данным чилийских властей, сейчас удалось установить судьбу только 307 из 1 469 пропавших в годы военного режима. "В Чили не было сделано все то, что нужно было сделать, чтобы узнать, где они покоятся. Государство показало высокую степень бездействия. Сегодня мы обязуемся исправить эту нехватку ответственности и эмпатии по отношению к стольким семьям, которые страдали и продолжают страдать", - сказал министр юстиции и по правам человека Луис Кордеро.

11 сентября 1973 года военная хунта во главе с генералом Пиночетом совершила в Чили государственный переворот. Законно избранный президент-социалист Сальвадор Альенде покончил с собой во время штурма дворца путчистами. Согласно последним официальным данным, за годы военной диктатуры в Чили (с 1973 по 1990 год) были убиты по политическим мотивам или пропали без вести 3 225 человек. Пыткам подверглись свыше 37 тыс. человек.