31 августа, 04:04

Президент Казахстана поздравил лидера Киргизии с Днем независимости

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что двустороннее стратегическое партнерство и союзничество будут укрепляться

АСТАНА, 31 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму лидеру Киргизии Садыру Жапарову по случаю Дня независимости этой страны, отметив, что Казахстан уделяет большое внимание усилению многогранного сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"В Казахстане с большим воодушевлением воспринимаются успехи современного Кыргызстана и придается повышенное внимание дальнейшему углублению нашего многогранного сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки", - говорится в телеграмме.

Токаев выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям казахстанско-киргизское стратегическое партнерство и союзничество будут и впредь укрепляться на благо процветания двух народов. 

Теги:
КазахстанКиргизияТокаев, Касым-Жомарт КемелулыЖапаров, Садыр Нургожоевич
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