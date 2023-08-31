Президент Казахстана поздравил лидера Киргизии с Днем независимости

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что двустороннее стратегическое партнерство и союзничество будут укрепляться

АСТАНА, 31 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму лидеру Киргизии Садыру Жапарову по случаю Дня независимости этой страны, отметив, что Казахстан уделяет большое внимание усилению многогранного сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"В Казахстане с большим воодушевлением воспринимаются успехи современного Кыргызстана и придается повышенное внимание дальнейшему углублению нашего многогранного сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки", - говорится в телеграмме.

Токаев выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям казахстанско-киргизское стратегическое партнерство и союзничество будут и впредь укрепляться на благо процветания двух народов.