31 августа, 04:05

Источник: глава МИД Турции предложит РФ возобновить зерновую сделку в прежнем формате

Он отметил, что Анкара считает зерновой коридор, который был создан на основе стамбульских договоренностей, эффективным и безопасным

СТАМБУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Турция на предстоящих 31 августа - 1 сентября переговорах в Москве главы МИД республики Хакана Фидана предложит возобновить зерновую сделку в ее прежнем формате. Об этом сообщил ТАСС местный дипломатический источник, отметив, что в Анкаре считают зерновой коридор, созданный в 2022 году на основе стамбульских договоренностей, наиболее оптимальным и безопасным.

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"Турция ранее неоднократно говорила, что выступает за возобновление действия зернового коридора в его прежнем формате с участием стран - участниц стамбульских договоренностей. Она считает его наиболее эффективным и безопасным в нынешних условиях, которые позволяют не допустить расширения украинского конфликта на черноморский бассейн", - сказал собеседник. 

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