В Астане открылся центр оборонных технологий для поддержки изобретателей

В день открытия на площадке центра провели конкурс стартапов в области обороны

АСТАНА, 31 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Казахстана при поддержке министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, а также международного технопарка Astana Hub открыли в столице республики центр оборонных технологий Defence Tech Center. Он образован с целью поиска и отбора идей на основе широкого взаимодействия с изобретателями, учеными и стартап-предпринимателями.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, в день открытия на площадке центра состоялся конкурс стартапов в области обороны Defence Tech Battle. "Представители IT-компаний предложили свои разработки в номинациях "лучшая инновационная технология в сфере обороны", "лучшее решение для безопасности и защиты" и "революционное решение в обороне", - рассказали в ведомстве.

По итогам конкурса лучшей инновационной технологией в сфере обороны признан трехмерный тактический симулятор "Геотактика" Дениса Зиновьева, предназначенный для изучения топографии, занятий по огневой, тактической подготовке артиллерии, ПВО и управлению беспилотными летательными аппаратами. Лучшим решением для безопасности и защиты признан "Beren" Оспана Бауржана, который разработан для обеспечения надежной защиты от несанкционированной активности дронов.

"Революционным решением в обороне был назван проект Абылайхана Жаканова Game of Drones, представляющий собой симулятор по управлению техникой в режиме онлайн. Военнослужащие из любого конца страны могут подключаться к дронам с помощью телефонов или компьютеров и учиться управлять ими. Симулятор позволяет также проводить учебные соревнования в форме командных битв", - пояснили в министерстве.

Все три победителя получили сертификаты и по $5 тыс. Сейчас оборонное ведомство занимается получением государственного задания для практического воплощения инновационных разработок.