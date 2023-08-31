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Военная операция на Украине

Премьер Саксонии призвал к дипломатическим инициативам для разрешения конфликта на Украине

Михаэль Кречмер выступает против поставок оружия Киеву

БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) выступил за активизацию дипломатических инициатив для скорейшего урегулирования конфликта на Украине. Свою точку зрения он высказал в интервью газете Augsburger Allgemeine.

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"Я твердо убежден, что нам необходимо уделять больше внимания дипломатическим инициативам", - сказал Кречмер. "Любой день, когда оружие замолкает и вы пытаетесь использовать дипломатию, - хороший день, поскольку люди не умирают", - считает он.

Саксонский премьер также коснулся темы поставок оружия Киеву, в частности, кассетных боеприпасов. "Есть веские причины, по которым Германия выступает за запрет на использование кассетных боеприпасов. Сейчас идет война, некоторые государства поставляют эти боеприпасы, а Германия молчит. Это немыслимо", - резюмировал Кречмер.

Политик выступает против поставок оружия на Украину, что резко контрастирует с позицией руководства его партии. Недавно премьер Саксонии высказался категорически против передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. 

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