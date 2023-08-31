Reuters: Си Цзиньпин, вероятно, пропустит саммит G20 в Индии

По данным агентства, ожидается, что страну на мероприятии будет представлять премьер китайского Госсовета Ли Цян

ТАСС, 31 августа. Председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит "двадцатки" в Индию, который должен состояться на следующей неделе. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным его источников среди официальных лиц в Индии и Китае, ожидается, что страну на мероприятии в Нью-Дели 9-10 сентября будет представлять премьер китайского Госсовета Ли Цян. Информация о причинах возможного отсутствия китайского лидера на саммите не приводится.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). РФ на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.