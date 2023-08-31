Посольство КНР в Вашингтоне выступило резко против военных поставок США Тайваню

Соединенные Штаты должны перестать создавать новые предпосылки, которые могут привести к напряжению в Тайваньском проливе, отметил представитель диппредставительства Лю Пэнъюй

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Китай выступает резко против военных поставок США Тайваню и призывает Вашингтон не провоцировать рост напряженности в Тайваньском проливе. Об этом заявил ТАСС представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя планы американской администрации по выделению Тайбэю военной помощи на сумму до $80 млн.

"Китай выступает решительно против военных связей США и Тайваня и поставок вооружений. Эта последовательная и недвусмысленная позиция. США должны придерживаться принципа "одного Китая" и трех совместных коммюнике КНР и США, прекратить поставлять оружие Тайваню и создавать новые предпосылки, которые могут привести к напряженности в Тайваньском проливе, и перестать создавать риски миру и стабильности в Тайваньском проливе", - заявил он.

31 августа агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Джо Байдена одобрила выделение $80 млн на поставки Тайваню в рамках программы военной помощи иностранным государствам FMF (Foreign Military Financing). По версии председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкла Маккола, это "укрепит позиции Соединенных Штатов в сфере сдерживания и обеспечит их национальную безопасность ввиду усиления агрессии Коммунистической партии Китая".