Трамп считает, что администрация Байдена превращает США в банановую республику

Он также назвал стиль управления нынешних властей фашистским

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп считает, что администрация президента США Джо Байдена превращает страну в банановую республику.

"Америка становится банановой республикой. Это происходит, когда уголовно преследуют политических оппонентов. Темные времена в жизни Америки", - заявил Трамп в видеообращении, размещенном в его соцсети Truth Social.

Он также назвал сотрудников администрации Байдена "бандитами - фашистами", а стиль управления государством фашистским.

Ранее бывший хозяин Белого дома назвал Байдена худшим президентом в истории Соединенных Штатов, который не способен устоять на ногах во время официальных мероприятий и падает на трапе самолета. По мнению Трампа, Байден не может возглавлять страну.

Как отмечает журнал Rolling Stone, всего против Трампа выдвинуто 91 обвинение, в том числе 44 федерального уровня и 47 на уровне штатов.

14 августа большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против экс-президента, ряда его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Выдвинутые обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет.