Лукашенко заявил о плодотворном взаимодействии с Малайзией на международных площадках

Президент Белоруссии убежден, что дальнейшее углубление связей будет способствовать процветанию двух стран

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Верховного правителя Малайзии Абдуллу Риайятуддина Аль-Мустафу Биллаха с Днем Независимости, отметив, что странам удалось построить основы плодотворного двустороннего взаимодействия на международных площадках. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Сегодня ваше государство является одним из региональных экономических лидеров, - говорится в поздравлении. - Отношения Минска и Куала-Лумпура характеризуются доверием и пониманием. Вместе мы сумели построить основы плодотворного двустороннего взаимодействия и сотрудничества на международных площадках".

Лукашенко выразил убеждение, что дальнейшее углубление связей будет способствовать процветанию двух стран. Он отметил готовность Белоруссии "к увеличению поставок химической продукции и продовольствия, а также к развитию договорно-правовой базы экономического партнерства и расширению контактов на всех уровнях".

Ранее Лукашенко заявлял, что видит дополнительные возможности для дальнейшего развития отношений с Малайзией в рамках сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Малайзия, по словам белорусского лидера, сделала за последние десятилетия огромный рывок в развитии и Минск заинтересован в изучении опыта трансформации этого государства.