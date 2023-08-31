Депутат Рады сообщил, что Резникова уволят с поста министра обороны в начале сентября

По словам Ярослава Железняка, Алексея Резникова сменит глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников будет уволен и со временем назначен послом в Великобритании. Новая кандидатура на пост главы оборонного ведомства уже определена. Перестановки планируют провести в первую неделю сентября, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"По моей информации, Резников покинет пост министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию <...>. По датам: это следующая неделя, то есть первая неделя сентября", - написал Железняк в Telegram-канале.

По его данным, на посту министра Резникова сменит глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров. "Уже вчера утром о такой ротации предупредили посольства. По меньшей мере, некоторые", - добавил Железняк. Депутат также рассказал, что Резников знал о предстоящей отставке, когда предложил пари, согласно которому он уйдет с поста, если докажут новый факт коррупции в ведомстве.

В последнее время в украинских СМИ все чаще появляется информация о возможной отставке Резникова. В частности, ее связывают с закупками министерством обороны продуктов питания и военного снаряжения по завышенным ценам. Резников отверг обвинения в махинациях с закупками курток для военнослужащих у турецкой компании, вокруг которых разгорелся очередной скандал. Предыдущий скандал произошел в январе и был связан с закупками продовольствия по завышенным ценам, причем тогда Резников заявлял, что не намерен покидать пост, но готов "принять кадровые решения" в отношении виновных.

При этом украинские СМИ подозревают, что выявление фактов коррупции в Минобороны связано не с попытками оздоровления системы, а с борьбой за министерское кресло. По их данным, за назначением Резникова стоит глава офиса президента Андрей Ермак, которого, как считается, опекают британские кураторы, в то время как кураторы из США имеют другие планы относительно поста министра.