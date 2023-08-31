Премьер Саксонии считает, что следует верить в возможность сотрудничества с РФ в будущем

Михаэль Кречмер считает, что "необходимо отремонтировать и обезопасить газопровод "Северный поток"

БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) полагает, что следует верить в возможность сотрудничества с Россией в будущем и отремонтировать газопровод "Северный поток". Свою точку зрения он высказал в интервью газете Augsburger Allgemeine.

"Было бы совершенно ужасно, если бы у нас не было веры в то, что сотрудничество с соседней Россией возможно в будущем", - отметил Кречмер.

Он также высказал мнение, что "необходимо отремонтировать и обезопасить газопровод "Северный поток", чтобы у нас была возможность [использовать его] через 5 или 10 лет".

В то же время он подверг критике энергетическую политику, проводимую правительством ФРГ. Политик считает неправильным отказ от ядерной энергетики и доступных энергоресурсов. "Если мы продолжим в том же духе - откажемся от ядерной энергии, от доступного газа, - то эта страна столкнется с экономической проблемой", - констатировал Кречмер. Энергия, по его словам, станет настолько дорогой, что большая часть производства станет невозможной.

В германских и американских СМИ сообщалось со ссылкой на источники о некоей "проукраинской группировке", якобы причастной к подрывам.