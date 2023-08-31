Эксперт: конфликт на Украине могут затянуть, чтобы обеспечить Байдену переизбрание

Бывший советник Центрального разведывательного управления США Джеймс Рикардс исключил, что Киев может одержать победу в конфликте

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Администрация США может затянуть конфликт на Украине до запланированных на конец 2024 года президентских выборов, чтобы увеличить шансы нынешнего президента США Джо Байдена на победу. Такое мнение выразил бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джеймс Рикардс в авторской статье для издания The Daily Reckoning.

Автор исключил, что Киев может одержать победу в украинском конфликте, однако, по его оценкам, это не означает его дальнейшей деэскалации. "Команда Байдена не хочет признавать унизительное поражение. Они действительно хотят, чтобы война продолжалась вплоть до [президентских] выборов [в США, запланированных на ноябрь] 2024 года, чтобы повысить шансы Байдена на переизбрание", - пишет Рикардс. По его оценкам, если выборы окажутся успешными для нынешнего американского лидера, то он откажется от поддержки "украинцев так же, как отказался [поддерживать] афганцев в августе 2021 года", (дав указание о начале вывода войск из Афганистана после десятилетнего военного присутствия в стране - прим. ТАСС).

Аналитик считает, что Россия "одерживает убедительную победу" в украинском конфликте. По его словам, "чудо-оружие" западных стран, в том числе системы противоракетной обороны Patriot, РСЗО HIMARS, танки Leopard и Challenger, БМП Bradley и ракеты Storm Shadow, не помогло украинским военным переломить ход боевых действий в рамках контрнаступления. "Число погибших в боях украинцев оценивается больше чем в 200 тыс. человек, и все это напрасно", - резюмировал Рикардс.

Ранее издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten информировало, что боевые действия на Украине доказали, что дорогостоящая продукция германского оборонного концерна Rheinmetall уязвима перед вооружениями российской армии. Так, согласно сообщениям с мест боевых действий, российским военным удалось уничтожить танк Leopard 2 стоимостью в несколько миллионов долларов всего одной противотанковой ракетой, выпущенной из гранатометов РПГ-7, цена которой не превышает $500. Отмечалось, что вывести из строя дорогостоящие танки западного производства может не только бюджетное малогабаритное оружие, но и старые мины, что, по оценкам издания, заставляет усомниться в заявлениях западных комментаторов, что отдельные единицы боевой техники могут переломить ход украинского конфликта.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.