31 августа, 06:11
Военный переворот в Габоне

Чад предложил обсудить ситуацию в Габоне на встрече ECCAS

Согласно соответствующему коммюнике, республика также призывала к восстановлению конституционного порядка в стране

ПРЕТОРИЯ, 31 августа. /ТАСС/. Республика Чад выступила с предложением созвать встречу лидеров регионального объединения Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ECCAS) для обсуждения ситуации в Габоне. Об этом говорится в коммюнике, распространенном администрацией президента переходного периода Чада Махамата Идрисса Деби Итно.

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"Республика Чад с большим вниманием и озабоченностью следит за развитием ситуации в Габоне после попытки переворота, - указывается в документе. - Чад призывает к восстановлению конституционного порядка и предлагает провести встречу ECCAS, а также требует от военных обеспечить безопасность и неприкосновенность президента Али бен Бонго Ондимбы и его семьи". 

Теги:
Бонго Ондимба, Али бенДеби Итно, ИдриссГабонЧадВоенный переворот в Габоне
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