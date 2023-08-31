Чад предложил обсудить ситуацию в Габоне на встрече ECCAS

Согласно соответствующему коммюнике, республика также призывала к восстановлению конституционного порядка в стране

ПРЕТОРИЯ, 31 августа. /ТАСС/. Республика Чад выступила с предложением созвать встречу лидеров регионального объединения Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ECCAS) для обсуждения ситуации в Габоне. Об этом говорится в коммюнике, распространенном администрацией президента переходного периода Чада Махамата Идрисса Деби Итно.

"Республика Чад с большим вниманием и озабоченностью следит за развитием ситуации в Габоне после попытки переворота, - указывается в документе. - Чад призывает к восстановлению конституционного порядка и предлагает провести встречу ECCAS, а также требует от военных обеспечить безопасность и неприкосновенность президента Али бен Бонго Ондимбы и его семьи".