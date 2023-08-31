Эксперты считают, что миротворческие усилия ООН поспособствовали переворотам в Африке

Миротворчество способствует "укреплению авторитарного правления и вносит вклад в перевороты в таких демократических государствах, как Нигер", отметили политологи Джейми Левин и Нейтан Аллен

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Инициативы ООН по поддержанию мира в Африке и финансирование местных военных поспособствовали переворотам на континенте. Такую точку зрения высказали политологи Джейми Левин и Нейтан Аллен из Университета святого Франциска Ксаверия в Канаде.

Эксперты в своей колонке в журнале Foreign Policy обращают внимание на то, что лидер военных мятежников в Нигере генерал Абдурахман Тчиани ранее служил в миссии ООН в Кот-д'Ивуаре, Демократической Республике Конго и Судане, а также в нескольких региональных миссиях.

"После окончания холодной войны ООН все чаще финансирует вооруженные силы недемократических или едва ли демократических стран, чтобы удовлетворить растущий спрос на услуги по поддержанию мира. А такие страны, как Нигер, охотно подхватили это знамя. За пять лет после окончания холодной войны ООН санкционировала проведение 20 новых миротворческих миссий, что потребовало почти семикратного увеличения численности войск - с 11 тыс. до 75 тыс. человек. Сегодня это число превышает 90 тыс. миротворцев, развернутых по всему миру", - отметили исследователи.

По словам аналитиков, демократические и богатые страны отказываются от участия в миротворческой деятельности и в результате увеличивается зависимость в этом вопросе от таких стран, как Нигер. Например, в 1990 году миротворцы были в основном из Канады, Финляндии, Норвегии, Великобритании и других стран Запада. К 2015 году на их место пришли Бангладеш, Пакистан, Эфиопия, Нигерия, Египет - страны с "историей нестабильности режимов". Миротворческие миссии после окончания холодной войны, считают политологи, стали "более сложными и, как правило, более кровавыми".

Как отмечают авторы статьи, миротворчество способствует "укреплению авторитарного правления и вносит вклад в перевороты в таких демократических государствах, как Нигер". Левин и Аллен в этой связи указывают, что, хотя благодаря миротворческим усилиям страны приобщаются к "космополитическим ценностям", есть много примеров, когда "злоупотребления допускаются, а нелиберальные нормы, наоборот, укрепляются".

"В реальности, международное сообщество стало чрезмерно зависеть от этих стран в вопросах поддержания мира и поэтому неохотно применяет к ним санкции, даже когда они значительно отклоняются от либеральных норм. Действительно, некоторые государства используют миротворчество для создания более мощных вооруженных сил. В результате военные становятся сильнее, что нарушает баланс между ними и гражданскими властями - часто в странах, где в прошлом происходили перевороты", - добавили политологи.