СМИ: индийская полиция готовится к борьбе с протестующими в дни саммита G20 в Нью-Дели

По данным газеты The Times of India, полиция получила информацию о том, что выходцы из Тибета могут провести демонстрации, направленные против лидера КНР Си Цзиньпина

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 августа. /ТАСС/. Полиция Нью-Дели готовится к возможным протестам во время саммита "Большой двадцатки" 9-10 сентября. Правоохранители изучили международный опыт и готовят меры в ответ на различные варианты действий манифестантов, в частности применение болторезов в случае попыток активистов приковать себя к различным объектам с помощью наручников, сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники.

По их данным, полиция получила информацию о том, что выходцы из Тибета могут провести демонстрации, направленные против лидера КНР Си Цзиньпина. При этом Пекин пока не подтверждал его участие в саммите. Дополнительные меры безопасности будут предприняты для охраны и в районе посольства Китая в Нью-Дели. Также правоохранители получили информацию о возможных акциях, направленных против премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.

Полиция также готовится к необычным формам протеста. В частности, они изучили опыт демонстраций по всему миру в последние годы и заготовили болторезы на случаи, если протестующие попытаются приковать себя к каким-либо объектам наручниками. Также у мест проведения саммита будут размещены специальные автомобили со средствами разгона демонстраций, арсенал которых включает патроны со слезоточивым газом, дубинки, щиты и каски и рассчитан примерно на 100 полицейских.

Также правоохранители будут отслеживать публикации на различных онлайн-платформах, касающихся организации протестов.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены все лидеры "двадцатки", а также главы еще девяти стран: Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявлял, что Нью-Дели рассчитывает на участие лидеров всех стран объединения. Ранее стало известно, что РФ на саммите представит министр иностранных дел Сергей Лавров.