31 августа, 06:27
Военный переворот в Габоне

FT: дипломаты ЕС провели переговоры в столице Габона

По данным газеты, переговоры провели в связи с видеообращением арестованного президента страны Али бен Бонго Ондимбы с призывом к Западу о помощи

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Европейские дипломаты в среду провели переговоры в столице Габона после захвата военными власти в стране. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

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По их информации, несколько европейских дипломатов провели в среду переговоры в Либревиле в связи с видеообращением арестованного президента страны Али бен Бонго Ондимбы с призывом к Западу о помощи. Брюссель пока не принял никаких решений касательно возможной эвакуации граждан ЕС на фоне происходящего в Габоне, уточняет издание.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что переворот в Габоне стал неожиданностью для лидеров стран Евросоюза. По его словам, участники сообщества будут реагировать на события в Габоне таким же образом, как и на события в Нигере, в том числе и в вопросах помощи европейским гражданам, находящимся в африканской стране.

По данным агентства Reuters, на переходный период военные назначили главой государства командующего Республиканской гвардией Габона генерала Бриса Олиги Нгему. 

Теги:
Бонго Ондимба, Али бенГабонВоенный переворот в Габоне
© Информационное агентство ТАСС
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