Главы МИД ЕС обсудят планы ECOWAS по Нигеру с главами сообщества и МИД в кабмине Базума

МАДРИД, 31 августа. /ТАСС/. Главы МИД ЕС обсудят поддержку действий Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) против Нигера с участием председателея этого сообщества, президента Нигерии Бола Тинубу, а также министра иностранных дел Нигера в свергнутом путчистами правительстве президента Мохамеда Базума. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС в Толедо.

"Мы будем обсуждать ситуацию в Нигере. С нами сегодня председатель ECOWAS - регионального сообщества африканских стран и глава МИД в [отстраненном в результате переворота] правительстве Базума. Президент Базум удерживается в президентском дворце в Нигере, но его министр бежал из Нигера, и сегодня с нами здесь. Это будет возможность обсудить ситуацию в ECOWAS, обсудить планы ECOWAS и как люди в Африке воспринимают возможность решения африканских проблем силами африканских государств (так в ЕС называют возможную военную интервенцию ECOWAS в Нигер - прим. ТАСС)", - заявил Боррель.