31 августа, 07:08

Президент Камеруна провел перестановки в центральных органах силовых структур

Новые назначения провели в аппарате Генштаба ВС, аппаратах главных штабов ВВС и ВМС, а также в главном контрольном управлении и в инспекционном управлении Министерства обороны, в генеральной инспекции и в учебных центрах национальной жандармерии

ПРЕТОРИЯ, 31 августа. /ТАСС/. Президент Камеруна Поль Бийя осуществил широкую замену кадров в центральном аппарате Министерства обороны и национальной жандармерии. Об этом говорится в декрете главы государства, распространенном в Яунде.

Новые назначения проведены в аппарате Генштаба ВС Камеруна, аппаратах главных штабов ВВС и ВМС страны, а также в главном контрольном управлении и в инспекционном управлении Министерства обороны, в генеральной инспекции и в учебных центрах национальной жандармерии. 

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Бийя, ПольКамерун
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