Президент Камеруна провел перестановки в центральных органах силовых структур

ПРЕТОРИЯ, 31 августа. /ТАСС/. Президент Камеруна Поль Бийя осуществил широкую замену кадров в центральном аппарате Министерства обороны и национальной жандармерии. Об этом говорится в декрете главы государства, распространенном в Яунде.
Новые назначения проведены в аппарате Генштаба ВС Камеруна, аппаратах главных штабов ВВС и ВМС страны, а также в главном контрольном управлении и в инспекционном управлении Министерства обороны, в генеральной инспекции и в учебных центрах национальной жандармерии.