31 августа, 07:01,
обновлено 31 августа, 07:29
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Посла Франции вызвали в МИД Азербайджана из-за отправки "гуманитарного груза" в Карабах

Анн Буайон вручили в ведомстве соответствующую ноту протеста

БАКУ, 31 августа./ТАСС/. МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции Анн Буайон в связи с отправкой к пропускному пункту "Лачин" "гуманитарного груза" для Карабаха.

"31 августа посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в МИД республики. В ходе встречи послу была вручена нота протеста МИД в связи с отправкой к погранично-пропускному пункту "Лачин" (на границе Азербайджана с Арменией - прим. ТАСС) в сопровождении руководящих лиц ряда французских городов, включая мэра Парижа Анн Идальго, транспортных средств под видом "гуманитарного груза" и провокационными заявлениями данных лиц против Азербайджана", - говорится в сообщении. 

Теги:
АзербайджанАрменияФранцияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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