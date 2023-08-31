Эксперты в целях безопасности проверят ноутбуки дипломатов Британии после визита в КНР

Перед поездкой сотрудников МИД предупредили о риске "взлома электронных устройств" и запретили брать с собой личные гаджеты

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Британские эксперты в целях безопасности проведут проверку жестких дисков ноутбуков, уничтожат "одноразовые телефоны" сотрудников МИД Великобритании после посещения ими в среду с визитом Китая в составе делегации во главе с министром иностранных дел Джеймсом Клеверли. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

По ее данным, перед поездкой в КНР чиновники внешнеполитического ведомства на протяжении нескольких недель проходили тренинги в соответствии с рекомендациями Национального центра кибербезопасности, входящего в состав Центра правительственной связи Великобритании.

Дипломатов предупредили о риске "взлома электронных устройств", что может обернуться угрозой шантажа, и запретили брать с собой личные ноутбуки и телефоны. "Госслужащим следует ожидать, что их <...> номера в отеле могут прослушиваться", - приводит газета слова источника Уайтхолла (лондонская улица с главными правительственными учреждениями страны).