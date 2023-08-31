WSJ: в США расследуют целесообразность расходов на строительство дома из стекла для Маска

По данным газеты, прокуратура Южного округа Нью-Йорка запросила информацию о бюджетных расходах Tesla на строительство здания и о том, извлек ли владелец компании личную выгоду при реализации этого проекта

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследуют использование средств автокомпании Tesla на тайное строительство дома, предположительно, для ее владельца Илона Маска. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, прокуратура Южного округа Нью-Йорка запросила информацию о бюджетных расходах Tesla на строительство дома из стекла в штате Техас и о том, извлек ли Маск личную выгоду при реализации этого проекта. Комиссия по ценным бумагам и биржам также начала расследование по этому поводу.

По правилам, установленным комиссией, публичные компании обязаны раскрывать информацию о любых сделках на сумму более $120 тыс., которые приносят материальную выгоду руководству предприятия. Как уточняет издание, расследование находится на начальном этапе и необязательно повлечет предъявление Маску обвинений в правонарушениях.

12 июля газета сообщила о секретном плане под кодовым названием "Проект-42", который предусматривает возведение полностью остекленного здания. В этом доме планировал жить Маск. Юристы и члены совета директоров компании Tesla заинтересовались проектом, узнав о многомиллионном заказе стеклянных панелей. Они начали выяснять, для чего был сделан заказ и насколько правомерно было использование средств компании на личные нужны Маска.