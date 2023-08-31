В МИД ФРГ заявили, что Лачинский коридор "должен быть свободен для гуманитарной помощи"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что главы МИД ЕС обсудят этот вопрос

МАДРИД, 31 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ситуация в Нагорном Карабахе включена в повестку дня встречи глав МИД ЕС, которая проходит в четверг в Испании. Лачинский коридор, по ее словам, "должен быть свободен для гуманитарной помощи".

"Мы с французской коллегой [Катрин Колонна] также включили в повестку дня ситуацию в Нагорном Карабахе. Положение людей там катастрофическое", - сказала Бербок по прибытии на неформальное заседание министров иностранных дел стран ЕС в городе Толедо. Электричество, по утверждению министра, доступно только в небольших количествах. "И именно поэтому мы обращаемся к Азербайджану и России с настоятельным призывом: народ Нагорного Карабаха должен, наконец, получить то, что ему нужно для жизни. Лачинский коридор должен быть свободным для гуманитарной помощи", - подчеркнула глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Она уточнила, что министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят этот вопрос в четверг.

Бербок также указала, что уже на протяжении нескольких дней проводится обмен мнениями с американскими партнерами для того, чтобы гарантировать, что народ Нагорного Карабаха наконец получит гуманитарную помощь.

Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению - Лачинский коридор - остается перекрытой. По данным армянской стороны, его заблокировала 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари. Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.