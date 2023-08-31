ВСУ подтвердили потерю двух украинских Ми-8

По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Ильи Евлаша, это произошло в подконтрольных Киеву районах ДНР

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтвердили потерю двух вертолетов Ми-8 в подконтрольных Киеву районах ДНР. Соответствующее заявление сделал агентству РБК-Украина начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Накануне спикер 18-й бригады армейской авиации ВСУ Евгений Ракита информировал, что 29 августа на артемовском направлении погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского. При этом Ракита ничего не сказал о потере воздушных судов.

По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ, авария произошла в Краматорском районе, но причины ее неизвестны. "Да, действительно, произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов Ми-8. Они выполняли боевую задачу", - сказал Евлаш.

"Предварительно, в результате катастрофы погибли шесть человек", - отметил он, добавив, что следователи устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Ми-8 - семейство советских и российских вертолетов, один из самых массовых вертолетов мира. Базовая модель была спроектирована в конструкторском бюро Михаила Миля в начале 1960-х годов. Разработано более 130 гражданских и военных модификаций. Максимальная скорость машины - 240 км/ч, практический потолок - 6 тыс. м, максимальная взлетная масса - 13 тыс. кг, максимальная дальность полета с основными топливными баками - 620 км, пассажировместимость - до 26 человек, экипаж - три человека. Всего было выпущено более 12 тыс. экземпляров, в разное время они поставлялись в более чем 100 стран