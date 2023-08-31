31 августа, 07:21

Sky: Бен Уоллес покинул пост главы Минобороны Великобритании

Leon Neal/ Getty Images
Бен Уоллес
© Leon Neal/ Getty Images

Бен Уоллес покинул пост главы Минобороны Великобритании - Sky News.

Новость дополняется. 

Теги:
Великобритания
© Информационное агентство ТАСС
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