31 августа, 07:25
Военный переворот в Габоне

AP: военные удерживают сына президента Габона в здании штаба

Гендиректор коммуникационной фирмы BTP Advisers Марке Перси сообщил, что в здании штаба находится не только сын свергнутого президента, но и его директор по связям с общественностью

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Сын президента Габона Али бен Бонго Ондимбы Нуреддин Бонго Валентин удерживается на территории военного штаба. Об этом агентству Associated Press сообщил Марке Перси, гендиректор коммуникационной фирмы BTP Advisers, которая помогала габонскому лидеру в проведении опросов общественного мнения.

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По словам Перси, вскоре после того, как видеообращение Ондимбы к его сторонникам было опубликовано, военные изъяли у его соратников мобильные телефоны. По данным Перси, в здании штаба находится не только сын свергнутого президента, но и его директор по связям с общественностью.

Ранее путчисты заявили, что сын президента Габона и несколько представителей власти были арестованы "в связи с предательством национальных институтов, хищением казенных средств, финансовыми махинациями международного масштаба в составе организованных группировок <...> и коррупцией". 

Теги:
Бонго Ондимба, Али бенГабонВоенный переворот в Габоне
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