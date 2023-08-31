Палестинец на грузовике протаранил блокпост израильских военных

По данным газеты Yedioth Ahronoth, в результате происшествия один человек погиб, трое пострадали

ТАСС, 31 августа. Палестинец на грузовике протаранил блокпост Армии обороны Израиля недалеко от города Модиин, расположенного на Западном берегу реки Иордан. Один израильский военнослужащий погиб, сообщила газета Yedioth Ahronoth.

По ее данным, еще трое военных получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы. Водитель грузовика нейтрализован. Армейское радио "Галей ЦАХАЛ" выяснило, что им был 41-летний палестинец, имевший разрешение на работу в еврейском государстве.

Армия обороны Израиля подтвердила факт случившегося, однако не сообщила о потерях. "Получено сообщение о таране блокпоста в районе КПП "Маккабим". Нападавший был нейтрализован. Другие подробности последуют", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале армейской пресс-службы.