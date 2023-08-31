Yonhap: Южная Корея провела полевые маневры 550 единиц техники

По информации агентства, они начались 28 августа в связи с учениями Ulchi Freedom Shield и длились четыре дня

СЕУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Сухопутные войска Вооруженных сил Республики Корея провели масштабные учения с привлечением примерно 550 единиц гусеничной техники, включая танки и самоходные артиллерийские установки, и более 3 тыс. человек. Военные преодолели свыше 100 км и провели боевые стрельбы, сообщило агентство Yonhap.

Маневры начались 28 августа в связи с учениями Ulchi Freedom Shield и длились четыре дня. Танки K2 и самоходные гаубицы K9 маневренной дивизии в понедельник и вторник преодолели примерно 100 км с места расположения в уезде Хончхон в провинции Канвондо до уезда Капхён в провинции Кёнгидо.

Мотопехотная дивизия, дислоцированная в уезде Капхён, начала движение в среду и прошла примерно 110 км до уезда Чхорвон в Канвондо. После прибытия были проведены учения с боевыми стрельбами, в которых участвовали танки K1A2 и бронемашины K21. Экипажи гаубиц K9 тренировались на другом полигоне. Военнослужащие инженерной бригады сухопутных войск республики и пехотной дивизии США провели совместные учения по форсированию реки в уезде Чхорвон.

Совместные учения США и Республики Корея Ulchi Freedom Shield начались 21 августа и закончатся 31 августа. Накануне прошли совместные маневры ВВС при участии по крайней мере одного стратегического бомбардировщика B-1B. В ответ на его появление в небе над Корейским полуостровом КНДР запустила две тактические баллистические ракеты в сторону Японского моря, которые имитировали нанесение ядерного удара по командным пунктам и аэродромам Республики Корея.