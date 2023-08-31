Министра энергетики Гранта Шэппса назначили на пост главы Минобороны Британии

Он сменил на этой должности Бена Уоллеса

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Глава Министерства энергетики и углеродной нейтральности Соединенного Королевства Грант Шэппс назначен министром обороны страны, сменив Бена Уоллеса. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте британского правительства. Ранее об этом возможном назначении сообщал телеканал Sky News.

"Король был рад утвердить следующее назначение: достопочтенного Гранта Шэппса на пост министра обороны", - сказано в документе.

Шэппс, ранее прибывший в премьерскую канцелярию на Даунинг-стрит, 10, покинул ее в сопровождении начальника штаба обороны ВС Великобритании адмирала Тони Радакина, который срочно вернулся в Лондон из отпуска.

Ранее в четверг Уоллес, еще в июле заявивший о намерении покинуть пост, подал на имя Сунака прошение об отставке, которое премьер принял.

В среду источники газеты Financial Times назвали Шэппса фаворитом на пост главы оборонного ведомства. В случае назначения портфель министра обороны станет уже пятым для 44-летнего политика, который с 2019 года успел побывать министром транспорта (2019-2022), министром по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (2022-2023), а в течение недели также занимал пост главы МВД в правительстве Лиз Трасс. На прошлой неделе Шэппс посещал Киев.

Шэппс родился в городе Рикмензуорт (графство Хартфордшир), расположенном примерно в 30 км от центра Лондона, в еврейской семье. Он окончил Манчестерский политехнический институт, где изучал экономику и финансы. После вуза занимался частным бизнесом, основал компанию PrintHouse Corporation, которая разрабатывала сайты и оказывала услуги в сфере маркетинга и дизайна.

Его первые две попытки попасть в Палату общин британского парламента - на выборах в 1997 году и в 2001 году - не завершились успехом. Однако в 2005 году он все-таки смог одержать победу на выборах, став депутатом от округа Уэлин-Хатфилд в родном Хартфордшире.

Двоюродным братом Шэппса является гитарист Мик Джонс, который играл в классическом составе рок-группы The Clash. С 1997 года политик состоит в браке с предпринимательницей Белиндой Голдстоун, у пары трое детей.

В новость были внесены изменения (11:40 мск) - добавлена официальная информация о назначении Гранта Шэппса.