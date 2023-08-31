В Казахстане сообщили, что могут вновь рассмотреть заявку на проведение концерта Галкина

Организаторам рекомендовали выбрать другие даты либо другое здание, отметили в городской администрации Астаны

АСТАНА, 31 августа. /ТАСС/. Управление культуры Астаны готово повторно рассмотреть заявку на проведение концерта артиста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) в столице Казахстана. Об этом управление сообщило в Telegram-канале городской администрации Астаны, комментируя высказывания Галкина о том, что в Казахстане на государственном уровне запрещают его концерты.

"1 марта 2023 года в управление культур" города Астаны поступило письмо от директора ИП TopBilet Асланова Р. Р. о проведении вечера Максима Галкина в Центральном концертном зале "Казахстан" имени Розы Баглановой 8 октября 2023 года. В связи с тем, что 8 октября будет проведен концерт в честь Дня учителя, организаторам вечера было рекомендовано выбрать другие даты либо другое здание", - пояснили в ведомстве.

В городской администрации отметили, что с учетом того, что концерт, посвященный Дню учителя, в итоге планируется провести в другом концертном зале, то проведение вечера Максима Галкина при повторном обращении от организаторов, оргкомитет готов рассмотреть согласно действующему законодательству.

В среду Галкин опубликовал видео в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), в котором заявил, что в Казахстане "на государственном уровне" препятствует проведению его концертов в Астане и Алма-Ате. Артист отметил, что он и организаторы несколько месяцев "бьются" за проведение концертов.