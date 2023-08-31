NYT: Трамп ежегодно завышал стоимость своих активов на сумму до $2,2 млрд

По данным газеты, "чистая стоимость" собственности экс-президента США составляет не более $2,6 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп в течение 10 лет ежегодно завышал стоимость своих активов на сумму от $812 млн до $2,2 млрд. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на заявление генерального прокурора штата Нью-Йорка Летиции Джеймс.

"Финансовая отчетность Трампа [с 2011 по 2021 год] даже отдаленно не отображает текущую оценочную стоимость его активов", - цитирует издание гражданский иск, поданный генпрокурором. В нем, в частности, оспаривается заявленная стоимость нескольких объектов недвижимости, принадлежащих бывшему главе Белого дома, таких как поместье Мар-а-Лаго во Флориде, где в августе 2022 года были обнаружены секретные документы, и 68-этажный небоскреб "Трамп-тауэр" в центре Нью-Йорка.

В документе, на который ссылается газета, указано, что "чистая стоимость" собственности Трампа, которую он завышал примерно на 17-39% каждый год, составляет не более $2,6 млрд. Как полагает генпрокурор, подобное мошенничество помогло Трампу получить более выгодные кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.

В связи с этими нарушениями Джеймс требует Трампа и трех его детей покинуть руководящие должности в компании Trump Organization, принадлежащей экс-президенту США, и выплатить штраф в $250 млн.

Однако адвокаты Трампа указывают, что данные финансовых деклараций не учитывались кредиторами при выдаче займов, а сами кредиты были получены слишком давно - до июля 2014 года, поэтому не могут фигурировать в деле, и требуют остановить разбирательство, передает NYT.

Ранее газета New York Post информировала, что поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде якобы могло быть продано за $422 млн. Однако сын экс-главы Белого дома Эрик опроверг подобную сделку.