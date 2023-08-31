В Индии безопасность саммита G20 будут обеспечивать зенитные ракеты, истребители и спецназ

По данным газеты Mint, над Нью-Дели создадут "полностью безопасное воздушное пространство"

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 августа. /ТАСС/. Индийские ВВС и ПВО, специальные подразделения, а также технологии искусственного интеллекта будут задействованы для обеспечения безопасности саммита "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в Нью-Дели с 9 по 10 сентября. Как информирует газета Mint со ссылкой на источники в Минобороны, над Нью-Дели будет создано "полностью безопасное воздушное пространство".

По данным издания, ВВС будут контролировать воздушное пространство над столицей с использованием самолетов радиолокационного обнаружения (AWACS), боевое дежурство будут нести истребители Rafale и другие боевые самолеты. Задействована база ВВС "Хиндан", а также военные аэродромы в Амбале, Бхатинде, Адампуре и Сирсе. Воздушное пространство над городом также будут патрулировать армейские вертолеты и беспилотные летательные аппараты наблюдения.

Для защиты от потенциальной угрозы будут развернуты зенитные ракетные комплексы Akash и другие системы противовоздушной обороны. Также в городе размещены системы для борьбы с БПЛА и для противодействия любым другим потенциальным угрозам.

При этом до 10 сентября включительно власти в целях безопасности ввели запрет на полеты над Нью-Дели любых летающих объектов, включая беспилотники и воздушные шары.

В самом городе будут развернуты подразделения коммандос. Снайперы будут размещены в высотных зданиях во всех районах, где будут проходить мероприятия саммита. Привлечены около 70 собак, обученных обнаружению взрывчатых веществ. Силы полиции центрального резерва Индии (CRPF - военизированная полицейская структура) подготовили к встрече G20 спецподразделение Special 50, в состав которого входят порядка 1 тыс. сотрудников службы безопасности, специально обученных охране высокопоставленных персон.

Искусственный интеллект охраняет столицу

Как сообщает журнал India Today, для улучшения координации и обеспечения надежной безопасности в местах проведения мероприятий G20 спецслужбы будут использовать модули искусственного интеллекта. Благодаря им сотрудники службы безопасности смогут выявлять и фиксировать подозрительные действия с помощью современных камер на базе искусственного интеллекта.

Источники издания сообщили, что, если будет обнаружено, что человек взбирается на стену, совершает необычные движения или, например, бежит, неожиданно наклоняется, камеры, оборудованные искусственным интеллектом, немедленно предупредят сотрудников спецподразделений.

Большое внимание в обеспечении безопасности лидеров стран G20 уделяется сотрудничеству спецслужб. По информации источников India Today, представителям соответствующих структур стран - участниц были предоставлены подробные планы обеспечения безопасности. Перед началом мероприятия в Нью-Дели уже прибыли группы спецслужб, в том числе сотрудники ЦРУ США, MI-6 из Великобритании и Министерства государственной безопасности КНР, отмечают источники издания.

Ограничения в столице

Власти Нью-Дели объявили, что с 8 по 10 сентября в Нью-Дели будут закрыты все школы, а также учреждения и предприятия. Магазины и рынки в городе также будут закрыты или работать с ограничениями. В эти дни будет запрещен въезд в город грузовикам и автофургонам, за исключением тех, которые перевозят товары первой необходимости.

Также будут закрыты коммерческие банки, другие финансовые учреждения. Кроме того, трехместным авторикшам и такси не будет разрешен въезд или движение по центральному району Нью-Дели с 05:00 (02:30 мск) 9 сентября до полуночи 10 сентября. Однако будет разрешено ездить такси, которые перевозят жителей этих районов или иностранцев, имеющих бронь или регистрацию в отелях, расположенных в центре города. Полиция национального столичного округа Дели (в который входит Нью-Дели) просит всех горожан избегать без необходимости поездок в центр города в дни саммита.