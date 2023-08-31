Le Monde: Франция не планирует эвакуировать своих граждан из Габона

По данным газеты, Франция не приостановила экономическую помощь и военное сотрудничество с Габоном

ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Франция не планирует проводить эвакуацию своих граждан из Габона после захвата военными власти в этой африканской стране, поскольку считает ситуацию контролируемой. Об этом сообщила газета Le Monde.

По ее данным, Париж надеется, что совершившие переворот военные не охвачены антифранцузскими настроениями, как мятежники Нигера. В начале августа Франция эвакуировала своих граждан из столицы Нигера, но не планирует проводить подобную операцию в Габоне, поскольку считает, что ситуация в области безопасности в этой стране поддается контролю.

В Париже, по информации газеты, полагают, что переворот в Габоне произошел из-за борьбы кланов за власть и не был антифранцузским, как в Нигере. Елисейский дворец указал, что 30 августа президент Франции Эмманюэль Макрон и свергнутый президент Габона Али бен Бонго Ондимба не проводили переговоров по телефону. Париж проявляет осторожность и не требует от лидера оппозиции Альбера Ондо Оссы вступить в должность президента, хотя он оспорил результаты выборов главы государства, заявив о своей победе.

Как передает газета, Франция не приостановила экономическую помощь и военное сотрудничество с Габоном.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС не планируют эвакуировать своих граждан из Габона после военного переворота. Он отметил, что ситуация в африканской республике спокойная и в Брюсселе не видят "рисков насилия".