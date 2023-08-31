31 августа, 08:40
Санкции в отношении России

Австралия продлила действие антироссийских санкций, введенных в 2014 году

Они предусматривают ограничения на экспорт вооружений, ограничения в доступе находящихся во владении государства российских банков к рынкам капитала Австралии, запрет экспорта товаров и услуг, предназначенных для использования в разведке и добыче нефти в РФ

СИДНЕЙ, 31 августа. /ТАСС/. Австралия продлила действие антироссийских санкций, введенных после воссоединения РФ с Крымом в 2014 году. Об этом ТАСС сообщили в МВД страны.

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В ведомстве пояснили, что действие "санкций в отношении ряда российских граждан и предприятий продлено на фоне ситуации на Украине". В обновленном санкционном списке находятся предприятия и общественных организации Крыма, Луганской и Донецкой народных республик, а также более 100 россиян, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров, депутат Госдумы генерал-полковник Владимир Шаманов, советник генерального прокурора РФ Наталья Поклонская, политолог Марат Баширов, основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев, директор ФСБ РФ Александр Бортников, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Кроме того, было продлено действие ограничений в отношении АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", системообразующего банка Крыма - РНКБ, - Луганской и Донецкой народных республик и некоторых крымский предприятий и организаций.

Санкции, действие которых было продлено с 29 августа 2023 года на неопределенный срок, предусматривают ограничения на экспорт вооружений, ограничения в доступе находящихся во владении государства российских банков к рынкам капитала Австралии, запрет экспорта товаров и услуг, предназначенных для использования в разведке и добыче нефти в РФ.

С марта 2014 года правительство Австралии объявляло о введении антироссийских ограничений 25 раз. В санкционный перечень Канберры включены свыше 1 тыс. граждан и более 300 предприятий РФ. Власти страны полностью прекратили торговые отношения с Российской Федерацией, заморозили активы попавших в черный список лиц и запретили национальным организациям вести дела с попавшими под санкции компаниями. 

Теги:
АвстралияРоссияСанкции в отношении России
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