Катар освободил из тюрьмы троих иранских граждан

Они были задержаны за то, что по ошибке зашли в территориальные воды эмирата

ТАСС, 31 августа. Власти Катара освободили троих иранских заключенных, которые ранее пересекли границу территориальных вод эмирата. Об этом сообщил посол исламской республики в Катаре Хамид Дехгани.

"Благодаря усилиям моих коллег в посольстве и содействию катарских властей удалось освободить троих наших соотечественников <...>. Они были задержаны за то, что по ошибке зашли в территориальные воды Катара и вернутся на родину в ближайшие дни. Мы также ведем переговоры об освобождении других заключенных", - приводит его слова агентство ISNA.

16 мая посол исламской республики в Катаре сообщил о том, что Иран работает над освобождением своих шестерых граждан, задержанных береговой охраной эмирата. Они зашли в территориальные воды Катара случайно, во время занятий дайвингом. Информации о том, как именно и почему шестеро дайверов оказались настолько далеко от Ирана, на другом берегу Персидского залива, глава диппредставительства не предоставил.