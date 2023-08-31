В Армении сообщили, что Азербайджан не пропустил гуманитарную помощь из Франции в Карабах

По словам премьер-министра страны Никола Пашиняна, 10 автомобилей с гумпомощью не смогли достичь территории

ЕРЕВАН, 31 августа. /ТАСС/. Азербайджан не пропустил в Нагорный Карабах 10 автомобилей с гуманитарной помощью, направленную жителям региона из Франции, которую доставила ко въезду в Лачинский коридор делегация во главе с мэром Парижа Анн Идальго. Об этом на заседании правительства Армении заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"На въезде в Лачинский коридор к 22 грузовым автомобилям с гуманитарным грузом вчера присоединилось еще 10. Это помощь, которую жителям Нагорного Карабаха отправили из ряда регионов Франции и которую до Корнидзора [населенный пункт в Сюникской области на въезде в Лачинский коридор] сопроводила французская делегация во главе с мэром Парижа. Гуманитарному грузу вновь закрыли доступ в Нагорный Карабах. Это означает, что Азербайджан при присутствии российских миротворцев, не пропуская гуманитарную помощь в Нагорный Карабах, продолжает политику геноцида через голод. Главная цель этой политики - очистить Нагорный Карабах от армян", - сказал Пашинян.

10 грузовых машин с французской гуманитарной помощью для жителей Нагорного Карабаха предоставлена властями Парижа и несколькими крупными французскими городами.

Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК), а жители региона, которые нуждаются в медицинской помощи, при содействии МККК отправляются в Армению. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.