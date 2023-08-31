31 августа, 08:41
Военная операция на Украине

Конференция по разминированию Украины пройдет в Загребе 11-12 октября

Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее сообщала, что Хорватия передала Киеву €1 млн для проведения работ по гуманитарному разминированию

МАДРИД, 31 августа. /ТАСС/. Международная конференция по вопросу разминирования территории Украины пройдет в Загребе с 11 по 12 октября 2023 года. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС в Толедо.

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"Я анонсирую проведение международной конференции по разминированию в Загребе 11 и 12 октября. Это наш вклад в долгосрочную безопасность и восстановление экономики Украины. Вы знаете, что значительная часть украинских территорий заминирована, и чем скорее эти территории будут очищены, тем скорее Украина сможет возобновить свою экономическую деятельность", - отметил глава хорватской дипломатии.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала, что Хорватия передала Киеву €1 млн для проведения работ по гуманитарному разминированию украинской территории. 

Теги:
УкраинаХорватияВоенная операция на Украине
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