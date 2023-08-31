31 августа, 08:49

Китай проведет совместные с Таиландом учения в Сиамском заливе

Маневры запланировали на начало сентября

ПЕКИН, 31 августа. /ТАСС/. Совместные военно-морские учения Китая и Таиланда пройдут в Сиамском заливе в начале сентября. Об этом сообщил на брифинге в Министерстве обороны КНР официальный представитель ведомства У Цянь.

"Согласно ежегодному плану международного военного сотрудничества, китайско-таиландские совместные военно-морские учения Blue Assault - 2023 пройдут в Сиамском заливе и вблизи Саттахип (порт базирования ВМС Таиланда - прим. ТАСС) в начале сентября", - сказал У Цянь.

Будут проведены учения по тактике, выживанию в джунглях, поиску и спасению на море, "направленные на повышение уровня подготовки и возможностей координации участников, содействие практическому сотрудничеству между военно-морскими силами двух стран и улучшение способности совместно реагировать на угрозы региональной безопасности", уточнил представитель министерства. 

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