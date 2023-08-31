Президент Республики Корея посетит Индонезию и Индию для участия в саммитах АСЕАН и G20

Юн Сок Ёль планирует провести переговоры с индонезийским коллегой Джоко Видодо, а также с лидерами Индии, Аргентины и Испании

СЕУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль на следующей неделе посетит Индонезию, где примет участие в саммите стран АСЕАН, и Индию, где состоится встреча лидеров государств Группы двадцати (G20). Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заместителя главы управления национальной безопасности президентской администрации Ким Тхэ Хё.

Южнокорейский лидер отправится в Индонезию 5 сентября, в этой стране 6 сентября состоятся саммит АСЕАН и Республики Корея, саммит АСЕАН+3 с участием Республики Корея, Китая и Японии, а 7 сентября пройдет Восточноазиатский саммит. На следующий день Юн Сок Ёля примет президент Индонезии Джоко Видодо в своем дворце, планируются двусторонние переговоры. После этого южнокорейский лидер отправится в Индию.

9 сентября он посетит две сессии саммита Группы двадцати в Нью-Дели. На полях мероприятия планируются двусторонние встречи с лидерами Индии, Аргентины, Испании. Поездка, как ожидается, закончится 10 сентября.

Ким Тхэ Хё не исключил проведение встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита в Индии, но добавил, это зависит от того, кто будет представлять Китай. В ноябре 2022 года Юн Сок Ёль встретился с председателем КНР в ходе саммита G20 на Бали.