Грузия и Узбекистан договорились о сотрудничестве в сфере виноделия

Стороны планируют совместное внедрение сертификации саженцев в соответствии с международными стандартами, разработку саженцевого хозяйства, а также обмен опытом и проведение семинаров и конференций

ТБИЛИСИ, 31 августа. /ТАСС/. Научно-исследовательский институт Минсельхоза Грузии и Научно-исследовательский институт садоводства, виноградарства и виноделия Узбекистана подписали в Тбилиси меморандум о взаимопонимании, который предполагает сотрудничество в сфере виноградарства и виноделия. Об этом сообщила пресс-служба грузинского ведомства.

"Главной целью нашего визита является обмен опытом с Грузией в направлении виноградарства-виноделия и его внедрение в Узбекистане. Мы планируем устроить саженцевое хозяйство на базе нашего института, поэтому хотим обменяться сортами лозы. Мы в условиях Узбекистана испытаем грузинские сорта [винограда]", - приводит пресс-служба слова директора узбекского научно-исследовательского института Улугбека Абдуганиева после подписания меморандума.

Документ подразумевает внедрение сертификации саженцев в соответствии с международными стандартами, разработку саженцевого хозяйства, обмен опытом и проведение совместных семинаров и конференций.

Делегация из Узбекистана во главе с Абдуганиевым находится в Грузии с рабочим визитом с 29 августа. Гости уже провели переговоры с руководством грузинского Минсельхоза и ознакомились с работой ведомства.