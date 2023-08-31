В МИД КНР заявили о введении ответных санкций против США за ложь о Тибете

Ограничения введут против американских чиновников, сообщил официальный представитель дипведомства Ван Вэньбинь

ПЕКИН, 31 августа. /ТАСС/. Китай введет ответные санкции против американских чиновников, распространяющих недостоверную информацию о Тибете. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай в соответствии с законом введет ответные визовые ограничения против американских чиновников, которые долгое время были вовлечены в вопросы, связанные с Тибетом, и распространяли клевету по данному вопросу", - заявил официальный представитель МИД КНР.

Ван Вэньбинь призвал США "уважать факты, изменить курс и прекратить распространять недостоверную информацию о Тибете, используя тему региона для вмешательства во внутренние дела Китая".

Ранее Вашингтон ввел визовые ограничения против китайских чиновников "за их причастность к насильственной ассимиляции более 1 млн. тибетских детей в государственных школах-интернатах" о чем заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Тибетский автономный район - один из пяти национальных автономных районов Китая, он расположен на юго-западе Китая. В настоящее время регион населяют 3,6 млн человек, 95% из них - тибетцы. Китайские власти считают духовного лидера тибетцев Далай-ламу XIV Тензина Гьяцо сепаратистом, деятельность которого направлена на раскол страны. Политика КНР основывается на формуле: Тибет во все времена был составной частью Китая, поэтому не может быть и речи о существовании "тибетского вопроса". Китай выступает против любых контактов зарубежных государств с "правительством Тибета в изгнании", против того, чтобы какая-либо страна создавала благоприятные условия далай-ламе для его "сепаратистской деятельности". Россия неизменно признает, что Тибет - неотъемлемая часть Китая.