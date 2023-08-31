31 августа, 09:10
Попытка госпереворота в Нигере

Глава МИД Австрии высказался за блокировку счетов нигерских военных

Александер Шалленберг также призвал разрешить кризис путем дипломатии

МАДРИД, 31 августа. /ТАСС/. Евросоюзу стоит удовлетворить просьбу Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) о введении санкций против военных Нигера на фоне мятежа в стране. Такое мнение выразил глава МИД Австрии Александер Шалленберг по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС в Толедо.

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"Думаю, здесь стоит пойти навстречу ECOWAS, заблокировать счета путчистов и перестать выдавать им визы", - считает дипломат.

Он также призвал разрешить кризис путем дипломатии. Шалленберг поддержал своего алжирского коллегу Ахмеда Аттафа, заявившего, что использование силы для урегулирования кризиса будет иметь тяжелые последствия как для самой страны, так и для всего региона. "Прежде чем поддерживать какие-либо формы военного вмешательства, мы должны использовать все возможные дипломатические меры", - добавил Шалленберг. 

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АвстрияНигерШалленберг, АлександерПопытка госпереворота в Нигере
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