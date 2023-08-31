Глава МИД Италии поддержал план Алжира по дипломатическому урегулированию в Нигере

По мнению Антонио Таяни, военное решение сложившейся ситуации "явилось бы катастрофой"

МАДРИД, 31 августа. /ТАСС/. Италия положительно расценивает алжирскую инициативу мирного политического урегулирования кризиса в Нигере, предусматривающую шестимесячный переходный период. Об этом итальянский вице-премьер, министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни заявил после прибытия на неформальную встречу глав МИД ЕС в испанский город Толедо.

По его словам, при принятии соответствующего решения требуется учитывать мнение всех причастных сторон. По оценке Таяни, "военное решение вопроса явилось бы катастрофой".

Глава МИД выразил мнение, что "похожая проблема наблюдается в Габоне". "Наш подход - это подход против новой колонизации, мы должны разговаривать с африканцами как с друзьями и смотреть [на события] через африканскую, а не европейскую призму", - сказал он.

29 августа глава МИД Алжира Ахмед Аттаф обнародовал план, который призван урегулировать кризис в Нигере политическими средствами. Он предложил установить "шестимесячный переходный период под контролем гражданской власти, управляемой согласованной фигурой". По словам Аттафа, такой период предназначен для "выработки политических договоренностей с участием всех без исключения сторон в Нигере". Министр предложил провести международную конференцию по вопросам развития, обеспечения стабильности и безопасности в регионе Сахеля.

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки, ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.