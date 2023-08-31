Глава МИД Индонезии сообщила, что страна получила приглашение войти в БРИКС

Ретно Марсуди отметила, что государство пока изучает возможные выгоды вступления в объединение

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что представители стран БРИКС приглашали страну вступить в объединение. Об этом сообщило агентство Antara.

"С самого начала у БРИКС была идея увеличить число членов, поэтому все министры иностранных дел БРИКС обратились к Индонезии с предложением вступить в БРИКС", - приводит агентство слова министра. Однако она отметила, что на текущий момент проводятся исследования, чтобы изучить преимущества вступления в объединение. "Чтобы присоединиться к БРИКС, страна должна представить письмо о выражении заинтересованности. Это похоже на письмо, в котором говорится, что я заинтересован во вступлении в БРИКС и так далее. И мы, Индонезия, до сих пор не передали его", - подчеркнула Марсуди.

В то же время она отметила, что у Джакарты хорошие отношения со всеми странами-членами объединения.

XV саммит БРИКС прошел с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге под предводительством ЮАР. Источники индийской газеты Business Standard сообщали, что Индонезия могла быть принята в объединение. Однако впоследствии стало известно, что с 1 января 2024 год в состав БРИКС войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.