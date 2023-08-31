Филиппины не признали новую карту Китая

Она содержит обозначения нескольких акваторий в ЮКМ в составе КНР

БАНГКОК, 31 августа. /ТАСС/. Власти Филиппин не признают новую карту Китая с обозначением нескольких акваторий в Южно-Китайском море (ЮКМ) в составе КНР. Об этом заявил филиппинский МИД.

"Филиппины отвергают версию карты Китая 2023 года, выпущенную Министерством природных ресурсов КНР 28 августа 2023 года, из-за включения девятипунктирной линии (теперь десятипунктирной линии), которая, предположительно, показывает границы Китая в Южно-Китайском море. Эта последняя попытка узаконить предполагаемый суверенитет и юрисдикцию Китая над филиппинскими морскими зонами не соответствует международному праву, особенно положениям Конвенция ООН по морскому праву 1982 года [КООНМП]", - говорится в сообщении дипломатического ведомства. "Арбитражное решение 2016 года признало девятипунктирную линию недействительной, - подчеркнули в филиппинском МИД. - <...> Поэтому Филиппины призывают Китай действовать ответственно и соблюдать свои обязательства по КООНМП".

Новая карта была выпущена в понедельник Министерством природных ресурсов КНР. На ней были обозначены в качестве входящих в состав Китая несколько акваторий в ЮКМ, относящихся к исключительным экономическим зонам Брунея, Вьетнама, Индонезии, Малайзии и Филиппин, а также некоторые другие территории.

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности нескольких островов в ЮКМ, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.