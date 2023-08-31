Глава МИД Кипра проинформирует европейских коллег об инциденте в буферной зоне

Константинос Комбос отметил, что было допущено очень серьезное нарушение Турцией статус-кво в буферной зоне

МАДРИД, 31 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос намерен проинформировать своих европейских коллег об обстоятельствах недавнего инциденте в буферной зоне острова. Об этом он сообщил журналистам после прибытия на неформальную встречу глав МИД ЕС в Толедо (Испания).

"Я проинформирую своих коллег о недавних событиях на Кипре, когда было допущено очень серьезное нарушение Турцией статус-кво в буферной зоне", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Как сообщили 18 августа Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), инцидент произошел в момент, когда миротворцы заблокировали несанкционированное строительство дороги в районе Пилы. 17 августа турки-киприоты подогнали туда строительную технику. Когда на следующий день они начали выравнивать землю, вмешались миротворцы, возникла стычка, несколько военнослужащих сил ООН получили травмы. ВСООНК призвали турецкую общину Кипра уважать мандат миссии в буферной зоне и немедленно вывести из этого района весь персонал и технику.

"Эти действия были решительно осуждены международным сообществом и, конечно же, Европейским союзом", - заметил Комбос. "Кипр как член ЕС сохраняет приверженность [принципам] международной законности и нацелен на возобновление предметных переговоров по кипрской проблеме", - добавил министр.

Усилия нынешнего руководства Республики Кипр направлены на то, чтобы попытаться выйти из тупика и возобновить прерванные в 2017 году переговоры под эгидой ООН между греками-киприотами и турками-киприотами. Инициативы предполагают более активную вовлеченность ЕС в решение проблемы. При этом в Никосии поясняют, что Евросоюз не будет подменять собой ООН. Однако лидер турок-киприотов Эрсин Татар, занимающий пост президента непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), заявил, что переговорный процесс может возобновиться только при подтверждении равного суверенитета и равноправного международного статуса ТРСК.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра велись при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году.