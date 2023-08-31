Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян решил уйти в отставку

По его словам, он принял это решение два дня назад

ЕРЕВАН, 31 августа. /ТАСС/. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян уходит в отставку. Как сообщает армянское госагентство Armenpress, об этом говорится в заявлении Арутюняна.

"Завтра я подам народу и Национальному собранию (парламент - прим. ТАСС) Республики Арцах (НКР - прим. ТАСС) заявление об отставке с поста президента Республики Арцах. Я принял это окончательное решение два дня назад, принимая во внимание мои контакты со всеми внутренними и внешними игроками и широкой общественностью в последние недели. Это обдуманное решение, принятое исключительно мной по результатам анализа имеющихся у меня данных", - отметил он.

Арутюнян добавил, что он подписал решение об увольнении с поста госминистра (председатель правительства) Гургена Нерсисяна, на его должность назначен секретарь Совбеза Самвел Шахраманян, у которого будут широкие полномочия.

Араик Арутюнян был избран президентом НКР в марте 2020 года. После окончания военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года многие политические силы в Карабахе и Армении требовали его отставки, заявив, что он несет ответственность за неудачный исход боевых действий.

В новость внесена правка (12:46 мск) - передается с исправлением в первом предложении, правильно - Нагорно-Карабахской республики.